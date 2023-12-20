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بعد تقرير "معاريف".. الجيش الإسرائيلي يعلق على حالة "الضيف"

20
DECEMBER
2023
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نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدرين إسرائيليين، قولهما إن الجيش لم يتفاجأ باكتشاف شريط فيديو يظهر قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد الضيف، وجميع أطرافه سليمة.
 
ووفق المصدرين، اللذين لم تذكر الإذاعة اسميهما، فإن القوات الإسرائيلية كانت "على علم بحالة بحالة الضيف منذ عدة سنوات"، رغم التقديرات السابقة التي ذهبت إلى أن الضيف فقد بعضا من أطرافه، إثر ضربات إسرائيلية كانت "مقصودة" منذ أكثر من عقد من الزمن.
 
‏وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية كشفت، الثلاثاء، أن الجيش أثناء العملية العسكرية في قطاع غزة تمكن من الحصول على مواد استخباراتية، من ضمنها مقاطع فيديو تظهر قائد "القسام" وهو بصحة جيدة.
 
وأضافت أن المواد الاستخباراتية الجديدة تخالف "التقديرات السابقة التي ذهبت إلى أن الضيف فقد بعضا من أطرافه".
 
واعتبرت "معاريف" ظهور الضيف وهو قادر على المشي بمفرده "يتعارض تماما مع التقييمات الاستخباراتية الإسرائيلية، ويعكس خطأها".
 
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الوزير آفي ديختر كان قد كشف، قبل نحو 20 عاما، أن الضيف أصيب بشلل جزئي من جراء غارة استهدفته.
 
وأدلى ديختر بهذا التعليق عند مغادرته جهاز الشاباك، الذي قاده حتى عام 2005.
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