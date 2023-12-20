إسرائيل تكتشف معلومات مثيرة وصادمة عن حالة محمد ضيف الصحية

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كانت إسرائيل تعتقد طوال سنوات أن صحة محمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ليست على ما يرام، وأن المولود باسم "محمد دياب ابراهيم المصري" قبل 58 عاما في غزة، خاضع دائما لرعاية تمريضية، يتنقل بسيارات اسعاف، أو جالس باستمرار كما المشلول على كرسي متحرك، ويعاني من صعوبات وظيفية كثيرة، بحسب ما اسنتجت من مطاردته طوال سنوات.

إلا أن معلومات استخباراتية جديدة ألمت بها اسرائيل، كشفت عن حالته الصحية بصورة فاجأتها، بعد اطلاع أجهزة الاستخبارات على مقاطع فيديو التقطت له في الفترة الأخيرة، وأكدت أن "أبو خالد" المعروف بلقب محمد ضيف "يتمتع بحالة صحية جيدة، عكس ما كان متداولا ومعروفا"، وفقا لما ورد بتقرير نشره موقع "والا" الاخباري الاسرائيلي أمس الثلاثاء، ونشره موقع قناة i24NEWS العربية اللغة باسرائيل.

في التقرير أن ضيف، ظهر في أحد الفيديوهات وهو يمشي على قدميه، مع عرج خفيف. وظهر في مقطع ثان وهو يجلس في مكان آخر. كما تبيّن أنه قادر على السير بقواه الذاتية ولا يستعين بكرسي متحرك، ويمكنه تحريك يديه، ما يشير الى أن حالته الصحية أفضل بكثير من استنتاجات سابقة لإسرائيل التي حاولت اغتياله 7 مرات، نجا فيها كلها، لكنه أصيب بأربع منها، وفي واحدة كاد يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وفي سيرة محمد ضيف أيضا، أن اسرائيل قتلت عائلته، ودمّرت بيته قبل 9 سنوات، ثم أضافت الولايات المتحدة اسمه في 2015 الى قائمتها للارهابيين العالمين. أما لقبه، فأطلقوه عليه "بعد أن حل ضيفا" على الضفة الغربية، أو لأنه لا يستقر بأي مكان؛ فكثيراً ما يكون ضيفاً على أحد" لأن عائلته لاجئة من قرية "كوكبا" في أراضي 48 قبل أن تستقر في مخيم خان يونس، حيث نشأ بجنوب قطاع غزة".