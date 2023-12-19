اليونيسف: غزة أخطر مكان في العالم للأطفال

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أعلن المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر، أن غزة هي "أخطر مكان في العالم" للأطفال، وذلك بعد عودته من الأراضي الفلسطينية.



وأعرب إلدر عن غضبه من لامبالاة الذين يتولون زمام السلطة بالكوابيس الإنسانية التي يعاني منها مليون طفل.



وقال: "أنا غاضب لأن أطفالا آخرين يختبئون في مكان ما الآن، سيصابون من دون أي شك ويبتر أحد أطرافهم في الأيام المقبلة".



وأشار إلى أنه خلال الساعات الـ48 الماضية، تعرّض أكبر مستشفى لا يزال قيد الخدمة، وهو مستشفى ناصر في خان يونس، "للقصف مرتين" علما أنه يؤوي "عددا كبيرا من الأطفال الذين أصيبوا بجروح خطرة خلال هجمات على منازلهم، ومئات النساء والأطفال الذين يبحثون عن ملجأ".



وأضاف: "أنا غاضب لرؤية أن عيد الميلاد سيؤدي على الأرجح إلى زيادة الوحشية والهجمات فيما ينشغل العالم بالمحبة"، معربا عن أسفه لتحول آلاف الأطفال الذين قتلوا في غزة غلى مجرد "إحصاءات".



وتابع: "أنا غاضب لأن النفاق يقضي على التعاطف" و"أنا غاضب من نفسي لعجزي عن القيام بالمزيد".