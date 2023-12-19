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الحوثيون: عملياتنا العسكرية "لن تتوقف" في البحر الأحمر

19
DECEMBER
2023
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قال المتمردون الحوثيون إنهم "لن يوقفوا" عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر على الرغم من تشكيل الولايات المتحدة تحالفا دوليا للتصدي لها في الممر الملاحي الدولي.


وقال المسؤول الحوثي محمد البخيتي على منصة "إكس": "حتى لو نجحت أميركا في حشد العالم كله فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف".

وهدد المتحدث الحوثي بتصعيد الصراع، وشدد على أن أميركا تحمل عواقب ذلك، مشيرا إلى أن "عمليات اليمن البحرية هدفها مساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان والحصار على غزة".


وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الإثنين تشكيل تحالف دولي يضمّ 10 بلدان للتصدّي لهجمات الحوثيين المتكررة على سفن يعتبرونها "على ارتباط" بإسرائيل في البحر الأحمر.
وقال أوستن إن التحالف الأمني سيعمل "بهدف ضمان حرية الملاحة لكل البلدان ولتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين".

ويضم التحالف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسيشيل وإسبانيا.

وصعّد المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم على ناقلات النفط وسفن الشحن وغيرها في البحر الأحمر، معتبرين أنهم بذلك يمارسون ضغوطا على إسرائيل بسبب حربها مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

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