وأوضحت الهيئة البريطانية أن الحادث وقع على بعد 24 ميلا بحريا جنوب شرق مينا المخا اليمني المطل على البحر الأحمر.

وأضافت أن مركبا عليه مسلحين اقترب من سفينة تجارية وأطلق عيارات تحذيرية على جانب السفينة، التي عملت على تغيير مسارها.

الحوثيون يتبنون هجومين

وفي سياق متصل، أعلن الناطق باسم الحوثيين في اليمن تنفيذ هجومين ضد سفينتين.

وذكر الناطق، وفق ما أوردت وكالة "رويترز"، أن السفينة "سوان اتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات تم استهدافهما بطائرتين بحريتين.

وأضاف أن "عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات" الحوثيين.

وكان مسؤولون أميركيون قد ذكروا في وقت سابق أن السفينة "سوان أتلانتيك" تعرضت لهجوم صاروخي جنوبي البحر الأحمر من مناطق الحوثيين.

وقالوا غن المدمرة "يو.إس.إس كارني" استجابت لنداء استغاثة بالتحرك نحو السفينة.

وليس من الواضح ما إذا كانت السفينة الثاني التي تبنى الحوثيون الهجوم عليها هي نفسها التي تحدثت هيئة التجارة البريطانية عن تعرضها لهجوم.

ويأتي هذا التطور رغم إعلان الحوثيين أنفسهم بأن يجرون محادثات بوساطة سلطنة عمان مع "أطراف دولية" بشأن "العمليات" المستمرة في البحر الأحمر وبحر العرب.

وشن الحوثيون هجمات على سفن في البحر الأحمر وبحر العرب احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة الذي أودى بحياة ما يقرب من 19 ألف فلسطيني.

ودفعت هجمات الحوثيين بعض شركات الشحن لوقف عملياتها عبر البحر الأحمر، وهو ممر مائي حيوي للتجارة العالمية وشحنات الطاقة بين أوروبا وآسيا.