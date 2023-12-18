وقال الجيش الإسرائيلي إن الجندي الخامس القتيل هو "الرقيب احتياط ليدور يوسف كرفاني، البالغ من العمر 23 عاما الذي يتبع كتيبة الهندسة 8163 من قيادة المنطقة الجنوبية.

وأشار الجيش الإسرائيلي، في موقعه الرسمي إلى أن كرفاني قتل أمس الأحد في معركة في شمال قطاع غزة، مضيفا أن جنديا آخر أصيب بجروح خطيرة، وأنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وإبلاغ عائلته.

وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 459 قتيلا، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 127 قتيلا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين أيضا مقتل 4 من جنوده، خلال معارك يوم الأحد في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هغاري، أن جنديا آخر، في حالة حرجة، بعد إصابته الأحد خلال القتال.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن قتلى الجيش المعلن عنهم من وحدات "ماجلان" ودوفدفان" و"يهلوم".

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ 73 يوما، عن مقتل نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.