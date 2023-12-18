معارك غزة.. مقتل 4 جنود إضافيين من الجيش الإسرائيلي

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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده، خلال معارك يوم الأحد في قطاع غزة، وارتفاع عدد قتلاه إلى 458 قتيلا منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هغاري، أن جنديا آخر، في حالة حرجة، بعد إصابته الأحد خلال القتال.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن قتلى الجيش المعلن عنهم من وحدات "ماجلان" ودوفدفان" و"يهلوم".

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 126 قتيلا.

ونفذت القوات الإسرائيلية هجمات دامية في أنحاء قطاع غزة، الأحد، استهدفت خلالها مخيما للاجئين في الشمال ومستشفى في الجنوب بالإضافة إلى مقتل فتاة كانت قد بُترت إحدى ساقيها في قصف سابق وفقا لما ذكره مسؤولون فلسطينيون وشهود.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة لرويترز إن الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة أدت إلى مقتل 90 فلسطينيا الأحد.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الاحد، يومها الـ73، في ظل استمرار القصف والاشتباكات من شمالي القطاع إلى جنوبه، الذي يشهد للمرة الأولى منذ بدء الحرب اشتباكات، وذلك مع سقوط مئات الفلسطينيين بين قتيل وجريح من جراء نيران الجيش الإسرائيلي.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ 73 يوما، عن مقتل نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

وفي الضفة الغربية المحتلة، ارتفع عدد القتلى برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهماته لمدن وقرى ومخيمات الضفة إلى 505 قتلى، بينهم 111 طفلا، وذلك منذ بداية العام الجاري، في حين ارتفع عدد القتلى منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 297 قتيلا، بينهم 70 طفلا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.