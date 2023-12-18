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معاناتهم لا تتوقف.. غزّيون يشربون مياها مالحة منذ أسابيع

18
DECEMBER
2023
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لم تستهدف الحرب في قطاع غزة التي دخلت يومها الرابع والسبعين الحجر والبشر فحسب، بل أضحى الأحياء فيها يعانون مرارة ويلاتها بكل دقيقة.
 
مياه مالحة ومخاوف من الأمراض
فقد أوضح غزّيون لـ"العربية"، أنهم يشربون منذ أسابيع طويلة مياهاً مالحة، وذلك لندرة تواجد المياه الحلوة في القطاع المحاصر منذ أشهر.
 
وضمن سلسلة "#غزة_صوت_الإنسان."، رصدت كاميرا #العربية مأساة المدنيين في القطاع.
 
كما نقلت الشهادات الميدانية، والتي قال فيها النازحون، إنهم يشربون مياه البحر المالحة منذ زمن طويل.
 
في حين يعاني الأطفال من تقلصات في المعدة وقيء وإسهال بسبب ملوحة المياه التي يقفون ضمن طوابير طويلة للحصول عليها، وصل مخاوف من تفشي الأمراض لا سيّما في ظل قلة الخدمات الطبية.
 
 
مخاطر كبيرة
يشار إلى أن منظمة اليونيسيف كانت أعلنت أن أكثر من مليون طفل في غزة يعانون من أزمة مياه، أي ما يعادل نحو نصف سكان القطاع.
 
وأضافت أن مستوى نقص المياه في القطاع وصل إلى حد غير مسبوق، بينما تشكل وفيات الأطفال، خاصة الرضع، تهديداً متزايداً بسبب الجفاف.
 
وتشن إسرائيل حملة على قطاع غزة بعد عملية نفذتها حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر قالت إسرائيل إنها أدت إلى مقتل 1200 واحتجاز 240 رهينة. ومنذ ذلك الحين، تحاصر القوات الإسرائيلية القطاع الساحلي ودمرت جزءا كبيرا منه، فيما أكد مسؤولو الصحة الفلسطينيون مقتل ما يقرب من 19 ألفا، وتوجد مخاوف من وجود آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض.
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