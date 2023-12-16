الحزن يعمّ الكويت... الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح في ذمّة الله!

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أعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ظهر اليوم السبت، عن 86 عاماً.



وسيتولّى مقاليد الامارة ولي العهد الحالي شقيقه مشعل الاحمد.



والأمير الراحل من مواليد الكويت في 25 حزيران 1937. هو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح، أمير الكويت السابق، نشأ في قصر دسمان، وتلَّقى تعليمه في الكويت.

هو ثالث وزير داخلية ورابع وزير دفاع في تاريخ الكويت، وصاحب أطول فترة على رأس وزارة الداخلية بعد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، حيث ترأسها من العام 1976 حتى العام 1986 في فترة حرجة أمنيّاً من تاريخ الكويت.



كما ترأس الراحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أوّل حكومة ما بعد تحرير الكويت.



سُميّ وليّاً للعهد في 7 شباط 2006، إبّان إمارة الشيخ صباح الأحمد. وفي 20 شباط من العام نفسه بايعه مجلس الأمّة بالإجماع لتولّي المنصب. وتولّى مقاليد الحكم في دولة الكويت في 29 أيلول 2020، بعد وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك بموجب المادة الرابعة من الدستور.



وقد أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصّة عقدت في 30 أيلول 2020، ليكون بذلك الأمير الرابع الذي يؤدّي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.