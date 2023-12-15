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عضو بلدية حيفا يقترح إرسال خنازير برية لقطاع غزة والسبب غريب!

15
DECEMBER
2023
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بعث عضو في بلدية حيفا شمالي إسرائيل اقتراحا لرئيسة البلدية عينات كاليش بنقل آلاف الخنازير البرية في المدينة إلى غزة، لتساهم بتقليل عدد الجنود القتلى في غزة.
 
ويعتقد كيريل كارتنيك المرشح لرئاسة البلدية أن الفكرة ستساهم في إنقاذ حياة الجنود الإسرائيليين.
 
وذكر أنه "يوجد في مدينة حيفا عدد كبير من هذه الخنازير والتي تتسبب بأضرار كبيرة وإزعاج متواصل للسكان".
 
وحسب كارتنيك تتمحور فكرته في إدخال هذه الحيوانات إلى المباني المليئة بالمتفجرات والأنفاق والأماكن المشبوهة، حيث أشار إلى مقتل عناصر "جولاني" بالشجاعية بعبوة ناسفة بأحد المباني.
 
وقال في تصريحاته "لو وزعت هذه الحيوانات داخل هذه المباني كان من الممكن أن تمنع مصرعهم". 
 
وبالنسبة لكيريل فإن هذا الحل يخلص في الوقت نفسه سكان مدينة حيفا من الأضرار التي تسببها هذه الحيوانات والمتواصلة منذ سنوات. 
 
كما أفاد في الرسالة التي وجهها إلى رئيسة البلدية بأن الآلاف من هذه الحيوانات ستعمل على إزعاج المسلحين وتعرض حياتهم للخطر، فبدلا من أن يقاتلوا الجنود سيقاتلون الخنازير والتي تعتبر وفقا للديانة الإسلامية حيوانات نجسة.
 
وبرأيه فإنه بهذه الطريقة يمكن للجيش أن يكشف عن مواقع المسلحين إضافة إلى أن هذه الحيوانات ستدوس على الألغام والمتفجرات بدلا من الجنود. 
 
جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 445 عنصرا في صفوف قواته منذ 7 أكتوبر الماضي.
روسيا اليوم
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