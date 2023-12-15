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الأردن.. إنزال جوي إغاثي شمال غزة بمشاركة الأميرة سلمى

15
DECEMBER
2023
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نفذت مرتبات من سلاح الجو الملكي الأردني، مساء الخميس، عملية إنزال جوي خامسة، لمواد ومستلزمات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني/ غزة 76.
 
وقال موقع المملكة الإخباري المحلي إن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي تمكن من إنزال الصناديق التي تحوي مستلزمات طبية وعلاجية لاستمرارية وديمومة عمل المستشفى.
 
وأضاف أن الأميرة سلمى، التي تحمل رتبة ملازم أول/طيار في سلاح الجو الملكي/  رافقت طاقم الطائرة.
 
وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.
 
كما تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات الملكية في زيادة قدرة الكوادر الطبية ولتعزيز وتطوير إمكانات المستشفيات بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، في ظل الحرب على قطاع غزة.
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