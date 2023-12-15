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حادث سير مروع في الأردن.. 5 جثث بوادٍ سحيق

15
DECEMBER
2023
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استفاق الأردنيون اليوم الأربعاء على حادث سير مروع. فقد توفي 5 أشخاص أردنيين وأصيب 35 آخرون بجروح ورضوض، منها 5 إصابات بالغة، صباحا في حادث تدهور حافلة نقل ركاب على طريق سلحوب باتجاه الشمال الأردني، إثر انحرافها عن الطريق العام إلى أحد الأودية.
 
وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت" أن الفرق المتخصصة في مديريات الدفاع المدني والشرطة تعاملت صباح اليوم مع الحادث، موضحاً أنه جرى إخلاء الوفيات وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.
 
حوادث سير مميتة
من جانبه، قال محافظ البلقاء فراس أبو قاعود إن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وضع حد للكوارث التي تحصل بشكل مستمر على "نزول سلحوب".
 
 
كما أضاف أبو قاعود أنه هناك ترتيبات مع وزير الداخلية مازن الفراية بخصوص الطريق، مشيراً إلى أن وجود كاميرا المراقبة عند "النزول" تتسبب بخوف لدى المواطن عند التنبؤ بها، الأمر الذي ينتج عنه حوادث سير مميتة.
 
ارتفاع عدد الحوادث المرورية
يذكر أن عدد الحوادث المرورية في الأردن ارتفع في العام الماضي، وفق تصريح سابق لوزير الداخلية مازن الفراية، الذي أكد تسجيل 169 ألف حادث سير نتج عنها 11,510 إصابة بشرية و562 وفاة.
 
وأفاد بأنه حتى نهاية يوليو/تموز الماضي (2023)، توفي 338 شخصاً بحوادث مرورية.
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