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موظفون من إدارة بايدن يعتصمون أمام البيت الأبيض ويدعون لوقف إطلاق النار بغزة

14
DECEMBER
2023
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تجمع عدد من موظفي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام البيت الأبيض، حيث دعوا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكتب أحد كبار مراسلي البيت الأبيض في شبكة NBC على منصة x: "تتجمع الآن مجموعة من موظفي إدارة بايدن خارج البيت الأبيض للمطالبة بوقف إطلاق النار".

وتضمن المنشور صورة لمجموعة أمام البيت الأبيض، وكان بعضهم يحمل لافتة كتب عليها "الرئيس بايدن، فريقك يطالب بوقف إطلاق النار".

وبدا أيضا أمام المجموعة أن هناك شموعا مرتبة بطريقة تشير إلى "وقف إطلاق النار".

ووفقا لشبكة CNN، شارك في الوقفة الاحتجاجية أكثر من ثلاثين شخصا، وألقى مسؤول في وزارة الخارجية يدعى جوش بول، الذي استقال في منتصف أكتوبر بسبب معارضته لتعامل إدارة بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، كلمة افتتاحية في الوقفة الاحتجاجية.

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