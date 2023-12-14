تعرض نائب لنوبة قلبية أمام البرلمان.. بعد خطاب ناري عن اسرائيل!

A + A -

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم اصابة عضو البرلمان التركي عن "حزب السعادة الإسلامي" حسن بيتماز بنوبة قلبية قبل أيام، بحسب "روسيا اليوم".

وكان بيتماز يلقي كلمة في البرلمان التركي عن جرائم إسرائيل في فلسطين. وكانت آخر كلماته قبل سقوطه أرضا بعد انتهاء كلمته مباشرة إن "إسرائيل دولة إرهابية، ودولة قاتلة، وإن التاريخ لن يرحم أحدا من المتخاذلين، وإن المتخاذلين إن تمكّنوا اليوم من تبرير موقفهم، إلا أنهم لن يهربوا من الله يوم القيامة عند الحساب".

وكان يرفع بجانبه شعار "إسرائيل إرهابية".

ونقل بيتماز إلى ذلك المستشفى لتلقي المزيد من العلاج، بعد أن قام أحد الأطباء الموجودين في الجلسة بتقديم الإسعافات الأولية، ودلك قلبه.

وبحسب ما ورد، توقف قلبه لكنه استأنف النبض بعد التدخل الطبي. وذكر بيان لاحق أن حالة النائب البالغ من العمر 53 عاما، وصفت بالخطيرة وأن حياته ما زالت في خطر.