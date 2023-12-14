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استطلاع يظهر ارتفاع تأييد الفلسطينيين لحماس منذ 7 أكتوبر

14
DECEMBER
2023
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قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن استطلاعا للرأي بين الفلسطينيين نشر يوم الأربعاء أظهر ارتفاعا كبيرا في شعبية حركة حماس في الضفة الغربية، مع دعم يبدو أنه ارتفع أيضا حتى في قطاع غزة المدمر، ورفض ساحق لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث قال حوالي 90  بالمئة إن على عباس أن يستقيل. 
 
وشمل الاستطلاع نحو 1,231 فلسطينيا، والذي أجراه المركز الفلسطيني للدراسات البحثية والمسحية خلال فترة الهدنة الأخيرة بين حماس وإسرائيل.
 
وأظهر المسح أن 44 بالمئة من المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية يؤيدون حماس، ارتفاعا من 12 بالمئة في سبتمبر، بينما أيد 42 بالمئة في غزة الحركة، ارتفاعا من 38 بالمئة. 
 
ووجد الاستطلاع أن 72 بالمئة يعتقدون أن حماس كانت "محقة" في شن هجومها في 7 أكتوبر على إسرائيل، حيث أيد الهجوم ما نسبته 82 بالمئة من المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية و57  بالمئة في غزة.
 
وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن الاستطلاع أجري في الفترة من 22 نوفمبر إلى 2 ديسمبر وشمل 1,231 شخصا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان هامش الخطأ فيه 4 نقاط مئوية.
 
في غزة، أجرى العاملون في مركز الاستطلاع 481 مقابلة شخصية خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا وانتهى في 1 ديسمبر.  
 
ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن خليل الشقاقي، أستاذ العلوم السياسية ومدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، القول إن هامش الخطأ أعلى بنقطة مئوية واحدة من المعتاد بسبب الاضطرابات الناجمة عن النزوح الجماعي للسكان خلال الحرب بين إسرائيل وحماس. وكان مئات الآلاف من الفلسطينيين قد فروا من القتال العنيف في شمال غزة، حيث لم يتمكن العاملون في المركز البحثي من إجراء مقابلات إلا في وسط وجنوب غزة، بما في ذلك بين النازحين، لأنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الشمال أثناء وقف إطلاق النار. 
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