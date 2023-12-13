مصري يطلق زوجته وسط الشارع.. والسبب انشغالها بالانتخابات

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حرص المصريون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بكثافة، وشهدت الانتخابات العديد من المشاهد والمواقف الغريبة.

ففي ثالث أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، أقدم أحد المواطنين في مصر على تطليق زوجته عقب عودته من عمله حيث لم يجد طعاماً في منزله، بحجة أنها كانت في الانتخابات وانشغلت طوال اليوم.

وبدأت القصة عندما عاد الزوج من العمل ولم يجد زوجته في المنزل، فذهب إلى أقرب لجنة انتخابية، وهي لجنة مدرسة زاهر جلال الإعدادية للبنات بمحافظة مطروح، حيث تواجدت الزوجة للمشاركة في الانتخابات، لكنها تأخرت وانشغلت مع عدد من الجيران وأهالي المنطقة ما أدى إلى انفعال الزوج، فطلقها أمام الحاضرين، وفقا لموقع "القاهرة 24".

في المقابل، حاول عدد من المواطنين تهدئة الزوج الغاضب، إلا أنه أصر على انفصاله عن زوجته والعودة إلى المنزل بدونها.

يشار إلى أنه يتنافس 4 مرشَحين على مقعد الرئاسة، أولُهُم الرئيسُ الحالي عبدالفتاح السيسي الذي يترشّح لفترة ثالثة، وفريد زهران رئيسُ حزبِ المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيسُ حزبِ الوفد، وحازم عمر رئيسُ حزبِ الشعب الجمهوري.

ووفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عامًا التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.