وتابع: "أنا أريد أن أوضح وجهة نظري: لن أسمح لإسرائيل أن تكرر خطأ أوسلو ولن أسمح بأن نُدخِل إلى غزة من يعلم أبناءه الإرهاب ويدعم الإرهاب ويمول الإرهاب".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، ويقول إن الهدف هو "القضاء على حماس"، في الوقت الذي تدعو فيه عدة دول إلى وقف إطلاق النار وهدنة طويلة، تسمح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

ويأتي الهجوم الإسرائيلي بعدما اقتحم مقاتلون فلسطينيون السياج الحدودي وهاجموا بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتقول تل أبيب إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 240 رهينة إلى غزة.

في المقابل، كشفت وزارة الصحة في غزة، في بيان الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 18412 أشخاص قتلوا وأصيب 50100 آخرون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.