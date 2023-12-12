رئيس الشاباك: لا نريد أن يتدخل أحد فيما نفعل في غزة

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وجّه رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) رونين بار، رسالة طويلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال فيها إن الجيش مصمم على إنهاء عملياته العسكرية في غزة، مطالبا الجميع بـ"عدم التدخل في الحرب أو محاولة إيقافها".

وفي الرسالة التي نشرتها صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، الثلاثاء، اعتبر بار أن "الهدف من الحرب إزالة حكم الشر من قطاع غزة"، وفقا لتعبيره.

وانتقد رئيس الشاباك غوتيريش لأنه "ساوى بين هجوم حماس (على إسرائيل في السابع من أكتوبر) والعملية الإسرائيلية في غزة"، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي العنيف والعملية البرية داخل القطاع.

وتوترت العلاقة بين إسرائيل والأمم المتحدة في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، واتهم مسؤولون إسرائيليون غوتيريش بالانحياز إلى حماس.

وأدى القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع على قطاع غزة إلى مقتل أكثر من 18 ألف شخص، وإصابة نحو 50 ألفا.