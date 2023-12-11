تقرير أميركي: الحرب على غزة تشكل كارثة على "إسرائيل" نفسها

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ذكر موقع "The American prospect" الأميركي، اليوم الاثنين، أنّ حرب "إسرائيل" الوحشية على غزة تحولها إلى كيان منبوذ، كما تخاطر بحرب إقليمية.

وأورد الموقع أنّ "الأخبار الواردة من غزة تزداد سوءاً بطريقة أو بأخرى، إذ يقتل مئات المدنيين كل يوم، معظمهم من النساء والأطفال، ويبدو أنّ معدل القتل تسارع بعد الهدنة القصيرة".

وأضاف: "من المؤكد أنها تبدو للعالم كحملة تطهير عرقي، والتي دعا إليها بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية علناً، لكن الحرب تشكل أيضاً تهديداً أكبر لإسرائيل نفسها".

وبيّن الموقع أنّ "الخطر المباشر الأكبر هو أنّ الحرب سوف تتحول إلى صراع إقليمي"، مشيراً إلى أنّ "الاحتجاجات الحاشدة فرضت ضغوطاً كبيرة على الحكومة الأردنية لقطع علاقاتها الوثيقة نسبياً مع إسرائيل، فيما انتقدت مصر بشدة حرب غزة، ورفضت رفضاً قاطعاً قبول أعداد كبيرة من اللاجئين".