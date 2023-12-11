استهداف قاعدة الشدادي الأميركية في الحسكة

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أفادت مصادر الميادين، بسماع دوي عدة انفجارات داخل القاعدة الأميركية في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة بسوريا، اليوم الإثنين.

وقالت المصادر، إنه يُرجّح أنّ الأصوات ناتجة عن "قيام طائرة مسيّرة تابعة لفصائل المقاومة الإسلامية العراقية باستهداف القاعدة بعدة صواريخ".

وتحدّث مصدر ميداني آخر للميادين عن سقوط عدد من الصواريخ على القاعدة الأميركية في الشدادي، مشيراً إلى أنّ أحد الصواريخ أصاب مقراً لمسلحي "قسد" قرب القاعدة.

وفي السياق، تحدّث مراسل الميادين عن دوي انفجارات في محيط القاعدة العسكرية الأميركية في القرية الخضراء القريبة من حقل العمر بريف دير الزور الشرقي.