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كنعاني: واشنطن تقف بمواجهة المجتمع الدولي وليست طرفاً في الحل بشأن غزة

11
DECEMBER
2023
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أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الإثنين، أنّ الفيتو الأميركي في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، يعكس بوضوح "شراكة الولايات المتحدة في جرائم الكيان الصهيوني في غزة".

كما شدد كنعاني على أنّ "الولايات المتحدة تقف بمواجهة المجتمع الدولي وليست طرفاً في الحل بشأن غزة، بل هي طرف في الجريمة والإبادة الجماعية".

ورأى أنه كان على مجلس الأمن أن يكون مسؤولاً أكثر، وأن "تكون آلياته ذات فعالية أكثر" في تعزيز الأمن والاستقرار الدولي.

وحول إمكانية وجود مخططات لفرض شكل سياسي جديد على الواقع الفلسطيني، أوضح كنعاني أنّ "الشعب الفلسطيني هو الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تقرر مصير فلسطين"، مشدداً على أنه "لن يُقبل بالمخططات التي تحاول بعض الأطراف الخارجية فرضها على فلسطين".

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