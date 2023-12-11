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المصريون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

11
DECEMBER
2023
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر انطلاق ثانى أيام ماراثون التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين.
 
وبدأ المصريون التوافد على المراكز الانتخابية منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، قبل بدء التصويت بنصف ساعة.
 
وانطلقت الانتخابات الرئاسية في مصر الأحد الموافق للـ10 من الشهر الجاري وستستمر حتى الـ12 منه، حيث يتنافس على منصب الرئاسة 4 مرشحين بينهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
 
وينافس السيسي (68 عاما) مرشح حزب الوفد أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر عبد السند يمامة (71 عاما)، ومرشح الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران (66 عاما)، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (59 عاما).
 
ويحق لنحو 67 مليون مواطن ممن بلغوا الثامنة عشرة من إجمالي السكان البالغ 104 ملايين نسمة التصويت في الانتخابات، التي يشرف عليها أكثر من عشرين ألف قاض.
 
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن ممثلين عن منظمات دولية ومحلية وبعض السفارات الأجنبية لدى مصر سيراقبون سير الانتخابات
 
وكان المصريون المقيمون بالخارج صوتوا في الانتخابات على مدار 3 أيام في 121 دولة حول العالم من 1 إلى 3 ديسمبر، في 137 لجنة فرعية موزعين بمقار البعثات الدبلوماسية، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت الخارج ضمن النتائج المجموعة للانتخابات.
روسيا اليوم
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