بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية.. الناخبون يتوافدون الى مراكز الاقتراع

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بدأ الناخبون المصريون اليوم الأحد التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس على المنصب، الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي (68 عاما)، ومرشح عن حزب الوفد، أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر، عبد السند يمامة (71 عاما)، وعن الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران (66 عاما)، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (59 عاما).

ويحق لنحو 67 مليون شخص، تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، التصويت في الانتخابات التي يشرف عليها ما يزيد عن عشرين ألف قاض.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك منظمات دولية ومحلية وأعضاء لبعض السفارات الأجنبية لدى مصر سيقومون بالإشراف على عملية سير الانتخابات.