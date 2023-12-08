A + A -

قال عضو الكنيست السابق (عن حزب “ميرتس”) الجنرال في الاحتياط يائر غولان إنه لن يكون هناك تدمير لـ “حركة المقاومة الإسلامية” “حماس”، ويعلّل ذلك بالدعوة لأن “نكون واقعيين” مشدّداً على أن وقف النزيف يكمن بتقاسم البلاد وإقامة دولة فلسطينية لجانب إسرائيل.في حديث مطوّل لملحق صحيفة “هآرتس” العبرية، ورداً على سؤال حول مستقبل الحرب على غزة، يقول غولان، وهو نائب قائد جيش الاحتلال سابقاً، إن حكم “حركة المقاومة الإسلامية” “حماس” لن ينهار، على الأقل في المنظور القريب. ويعلل غولان ذلك بالتأكيد على أن الضغط على “حماس” لن يكون ضغطاً يفكك “حماس” كلياً.