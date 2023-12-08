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مقتل جندي إسرائيلي أسير لدى حماس.. وكشف كواليس ما حدث

8
DECEMBER
2023
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أعلن الجناح العسكري لحركة حماس أن جنديا إسرائيليا أسيرا قتل في وقت مبكر من صباح الجمعة خلال اشتباك بين مقاتليها وقوة إسرائيلية خاصة حاولت تنفيذ عملية إنقاذ.
 
وذكرت حماس في بيان "تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة".
 
ولم يحدد البيان عدد القتلى والمصابين في عملية الاشتباك مع القوة الإسرائيلية.
 
وأعلن بيان حماس هوية الجندي الأسير الذي قتل وقال إن اسمه ساعر باروخ (25 عاما) كما ذكر البيان رقمه التعريفي.
 
ولم يصدر بعد بيان عن الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل الجندي الأسير باروخ.
 
وقالت إسرائيل من قبل إنها حررت مجندة كانت من بين المحتجزين في قطاع غزة في أواخر أكتوبر، وأشارت إلى أنها قد تنفذ عمليات مماثلة لاستعادة من تبقى من المحتجزين إن أمكن.
 
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، ارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 418، وذلك بعد مقتل جنديين في معارك غزة.
 
وأفاد الجيش عبر موقعه الإلكتروني بأن القتيلين هما الرائد (احتياط) إيال مئير بيركوفيتش (28 عاما)، من القدس، مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل هفتي حاش (551)، واللواء (احتياط) كوبي ديفاش (41 عاما)، من طبريا، مقاتل في كتيبة الهندسة 271، اللواء الضارب (14).
 
واندلعت الحرب في قطاع غزة في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
 
وردا على ذلك، شنت إسرائيل حملة قصف مدمّر على القطاع وباشرت في 27 أكتوبر عمليات برية واسعة النطاق فيه، ما أسفر عن مقتل أكثر من 17177 شخصا، 70 في المئة منهم من النساء والأطفال والشباب دون سن الـ18، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.
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