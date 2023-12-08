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انتخابات الرئاسة في مصر.. بدء فترة الصمت الانتخابي

8
DECEMBER
2023
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بدأت عند منتصف ليل الخميس فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، الذي تتوقف فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل البلاد على مدار الجمعة والسبت.
 
ويُحظر خلال فترة الصمت الانتخابي ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح التركيز والتريث في اختيار المرشح.
 
وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري أن الهيئة انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.
 
وأشار إلى أن عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المصريون بأصواتهم يبلغ 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
هذا ويبدأ ماراثون الانتخابات الرئاسية للعام المقبل 2024، بعد يومين، وتستمر الانتخابات الرئاسية في الداخل لمدة 3 أيام في مصر، ويتنافس فيها أربعة مرشحين هم:
 
عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي (الرئيس الحالي)، وشهرته عبد الفتاح السيسي. رمز النجمة.
   
محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران. رمز الشمس.
   
عبد السند حسن محمد يمامة، وشهرته عبد السند يمامة. رمز النخلة.
   
حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر. رمز السلم.
 
ومن المقرر أن تنطلق العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024، الأحد 10 ديسمبر، وتستمر على مدار ثلاثة أيام.
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