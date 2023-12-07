جندي إسرائيلي يظهر في فيديو وهو يطلق النار على معاق فلسطيني

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رصدت كاميرات للمراقبة العامة 3 جنود إسرائيليين وهم يوقفون فلسطينيا كان بطريقه إلى منزله في بلدة "قلقس" التابعة لمحافظة الخليل بالضفة الغربية، ومعروف من أهالي المنطقة بأنه من ذوي الإعاقة العقلية، طبقا لما روت Arabic CNN بخبر مختصر، اليوم الأربعاء، من دون أن تذكر متى وقع الحادث.

وفي الخبر، أن الجنود طلبوا من طارق أبو عابد، بطاقة هويته، بحسب ما ذكر شقيقه ضياء، وحين علموا أنه لا يحملها معه، نشب جدال بينه وبينهم، فأسرع جندي منهم وأطلق عليه رصاصة "كوّمته" أرضا، ويبدو أنه ظل منطرحا على مرأى من المارة إلى أن جاءت سيارة إسعاف نقلته إلى مستشفى بالمنطقة.

وفي المستشفى وجد الأطباء أن طارق، البالغ 34 عاما، يعاني من نزيف حاد، فأخضعوه لعملية جراحية أخرجوا بها الرصاصة التي وصل صدى خبرها إلى الجيش الإسرائيلي، فأصدر بيانا أكد فيه ما حدث، وقال إنه سيفتح تحقيقا لمعرفة التفاصيل والملابسات.