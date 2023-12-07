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الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم ومخيم نور شمس

7
DECEMBER
2023
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اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، ليل الأربعاء الخميس، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
 
وقامت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بآليات عسكرية وجرافات، باقتحام المدينة من جهتها الغربية، مرورا بشارع العليمي ودوار شويكة وشارعي جامعة القدس المفتوحة ونابلس باتجاه مخيمي طولكرم ونور شمس، وسط إطلاق كثيف للرصاص، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع المواطنين.
 
وتمركزت قوات الجيش الإسرائيلي في محيط مستشفى ثابت الحكومي وفرضت حصارا مشددا عليه ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الخروج.
 
كما حاصرت القوات الإسرائيلية ترافقها 3 جرافات ضخمة مخيم نور شمس، فيما نشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية على طول شارع نابلس المحاذي لمخيمي طولكرم ونور شمس، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وسط تحليق المسيّرات في سماء المدينة.
 
ونفذت قوات الجيش الإسرائيلي عملية اقتحام لمخيم نور شمس، وشرعت بمداهمة منازل المواطنين في منطقة جبل النصر وحارة المدارس، ونشرت القناصة على أسطحها بعد احتجاز سكانها، في الوقت الذي قامت فيه جرافات الجيش بتجريف شوارع "حارة العيادة" و"المسلخ" و"نابلس" على مدخل المخيم، وتدمير البنية التحتية.
 
كما نشرت القوات الإسرائيلية دورياتها وآلياتها العسكرية في مختلف شوارع مدينة طولكرم، خاصة شارع الحدادين ومركز المدينة وعلى طول شارع نابلس، فيما تمركزت في محيط دوار الجعرون وسط ضاحية شويكة شمال طولكرم بعد اقتحامها.
 
ويشار أن هذا الاقتحام هو الثاني لمخيم نور شمس منذ بدء الحرب الإسرائيلية الشاملة على قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الماضي، والذي تعرض في حينه المخيم لتدمير واسع للبنية التحتية في شوارعه وأزقته وللممتلكات العامة والخاصة.
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