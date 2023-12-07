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على مدى 3 أيام.. كيف ينتخب المصريون رئيسهم؟

7
DECEMBER
2023
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تجري مصر انتخابات رئاسية على مدى 3 أيام من 10 إلى 12 ديسمبر ويتوقع أن يفوز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثالثة في الانتخابات التي خيمت عليها الحرب في غزة.
 
وفيما يلي بعض الحقائق حول العملية الانتخابية:
 
التصويت:
 
يجري التصويت داخل مصر في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر. وصوت المصريون في الخارج في الفترة من أول ديسمبر إلى الثالث من الشهر نفسه.
 
ومن المقرر إعلان النتائج في 18 ديسمبر مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير.
 
وفاز السيسي في الدورتين الرئاسيتين السابقتين عامي 2014 و2018 بعد حصوله على 97 بالمئة من الأصوات.
 
ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.
 
ومن بين الأشخاص الممنوعين من التصويت أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية والمدانون الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
 
المرشحون:
 
المرشحون الذين يخوضون الانتخابات هم عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد منذ عام 2014 وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل تيار يسار الوسط وعبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد الليبرالي وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
 
الإشراف:
 
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولية الإشراف على جميع الانتخابات والاستفتاءات في مصر وإدارتها.
 
وستجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي وسيُسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المعتمدة بمراقبة التصويت، بحسب ما تقوله الهيئة.
 
مدة الرئاسة:
 
تضمنت تعديلات الدستورية أجريت في عام 2019 تمديد فترة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات من 4 سنوات.
 
وألغت التعديلات شرطا صريحا يحظر على أي رئيس الاستمرار في الحكم لأكثر من فترتين رئاسيتين واستبدلته بنص يقول إنه لا يجوز لشخص أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
 
وتضمنت التعديلات مادة مضافة سمحت بتمديد فترة ولاية السيسي الثانية إلى 6 سنوات بدلا من 4 وأتاحت له الترشح لفترة ثالثة وفقا للقواعد الجديدة.
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