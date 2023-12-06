الصحة بغزة: القوات الإسرائيلية تمنع دفن 100 جثمان في مستشفى كمال عدوان

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية لا تسمح بدفن أكثر من 100 جثة داخل مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

يأتي ذلك، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها الحربية في شمال قطاع غزة وجنوبه، حيث اقتربت الحرب من إتمام شهرها الثاني.

وكان المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش أعلن بوقت سابق أن "هناك 108 شهداء وعشرات المصابين في مستشفى كمال عدوان"، لافتا إلى أن "التيار الكهربائي انقطع عن المستشفى الذي يأوي أكثر من 7 آلاف نازح الآن".

وإذ لفت إلى أن "الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات، والقناصة يطلقون النار على من يتحرك"، قال: "نتخوف من مجزرة داخل مستشفى كمال عدوان كما حدث في مستشفيي الشفاء والإندونيسي".

ووصل عدد قتلى الحرب في غزة، إلى 16248 فلسطيني، أكثر من 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد الإصابات 43616 مصابا، وفق ما أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة مساء الثلاثاء.

وأوضح الإعلام الحكومي إحصائية صادمة تشير إلى "ارتكاب عشرات المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة"، منذ انهيار الهدنة صباح الجمعة الماضية.