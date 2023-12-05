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إعلام إسرائيلي: توقيع اتفاقية تشغيل جسر بري بين ميناء دبي وميناء حيفا

5
DECEMBER
2023
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية توقيع اتفاقية يتم بموجبها تشغيل جسر بري بين ميناء دبي وميناء حيفا المحتلة، بهدف "تجاوز تهديد اليمن بإغلاق الممرات الملاحية"، على حدّ زعمها.

ويشير هذا الأمر إلى حاجة الاحتلال إلى الدعم من حلفائه الإقليميين ووقوف الإمارات إلى جانب "إسرائيل" التي تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ شهرين.

وفي وقت سابق، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنّ الإمارات هي أكثر الدول قلقاً من "دخول اليمن حلقة إطلاق النار".

وهنا، تجدر الإشارة إلى أنّ صنعاء دعمت المقاومة الفلسطينية في وجه العدوان، وأكدت مراراً حرصها على سلامة الممرات المائية وملاحة السفن، مشددةً على أنّ العمليات العسكرية التي تنفّذها تستهدف السفن الإسرائيلية فقط حتى يوقف حربه على القطاع.

وسبق أن كشف الإعلام الإعلام الإسرائيلي أنّ الاحتلال طلب "رسمياً" من عدة دول، بينها بريطانيا واليابان، تشكيل "قوة بحرية دولية"، بهدف "ضمان حرية الملاحة في مضيق باب المندب"، وفق زعمها.

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