خبير: تركيا ستشن عمليات ضد المخابرات الإسرائيلية قريبا

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صرح المحلل التركي إينغين أوزير بأن أنقرة ستشن عمليات ضد المخابرات الإسرائيلية بسبب تصريحات تل أبيب حول ملاحقة أعضاء حركة حماس في الأراضي التركية.

وقال أوزير: "تظهر نبرة التهديد ضعف حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو. لن تقوم أي دولة ذات تقاليد بمثل هذه التهديدات. وإسرائيل هي كيان لا يزال في طور التطور وتشكيل الدولة، ويخلق الدعم غير المتناسب لإسرائيل من جانب العالم الغربي وهما أنه لن يكون هناك رد فعل على أي إجراء يتخذونه".

وذكر أن تركيا هي وريثة لإمبراطورية رائدة ودولة ذات سيادة القانون، موضحا: "تعمل أنقرة لحل مثل هذه المسائل وفقا للقانون الدولي. يعد ممثلو حماس ضيوفا رسميين في تركيا وتحميهم أنقرة، وأي خطوة تتخذها المخابرات الإسرائيلية تعتبر ضد تركيا. وإذا شارك أي من أجهزة الأمن الرسمية الإسرائيلية في مثل هذه العمليات فسيتم احتجاز موظفيهم والتعامل معهم وكأنهم إرهابيون".

وأكد أنه توجد في تركيا بنية تحتية استخباراتية جيدا لإزالة استباقية لمثل هذه التهديدات".

وتابع: "ستخبر الحكومة وسائل الإعلام قريبا بالمعلومات حول العمليات الخاصة التي ستجرى ضد المخابرات الإسرائيلية في تركيا".