إعلام إسرائيلي: مع استئناف القتال في غزة.. قادة "إسرائيل" عاجزون عن الاجتماع في غرفة واحدة

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تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن الخلافات والتوترات وعدم تنسيق بين مكتبي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرَ الأمن، يوآف غالانت.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية إن المؤتمرات الصحافية المنفصلة كانت مجرد رأس جبل الجليد في التوتر بين نتنياهو وغالانت، مؤكدةً أن نتنياهو خصص لغالانت مكاتب وأغلقها في وزارة الأمن، وأنّ غالانت بحث عن غرفة للاجتماع بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن مستوطني "إسرائيل" على موعد مع جولة أخرى من التوتر بين أبرز شخصيتين سياسيتين تديران الحرب ضد "حماس" منذ 7 تشرين أول/أكتوبر، والمسؤولتين عموماً عن أمن إسرائيل" وهما نتنياهو وغالانت.