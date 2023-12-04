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"وصلنا لمرحة الصفر".. تحذير من "أزمة العطش" في غزة

4
DECEMBER
2023
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دعا المتحدث باسم رئيس بلدية مدينة غزة إلى إمداد المدينة بالوقود بشكل عاجل، بعد أن بات نقصه يهددها بـ"أزمة عطش"، وأمراض نتيجة تناول مياه ملوثة.
 
وفي حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال حسني مهنا، إن البلدية وصلت إلى "مرحلة الصفر"، نظرا لأنهم لم يتسلموا أى إمدادات من الوقود منذ بداية نوفمبر الماضي، وحتى في أثناء تنفيذ هدنة الـ 7 أيام بين إسرائيل وحماس.
 
ووفق تحذيره، فإن المدنيين الناجين في القطاع من القصف الإسرائيلي مهددون بمواجهة "أزمة عطش"، والإصابة بالأمراض نتيجة تناولهم المياه الملوثة.
 
وعن أسباب نقص المياه في مدينة غزة يوضح منها:
 
القصف الإسرائيلي أثر على خطوط المياه الرئيسية المغذية للقطاع، ودمر العديد من مركبات توزيع المياه والخزانات فوق أسطح البنايات.
   
لم يعد لدينا القدرة على تشغيل آبار المياه المتبقية؛ نتيجة عدم توفر الوقود؛ ما يهدد بأزمة عطش.
   
فيما تحتاج بلدية غزة يوميا لما يزيد عن 7 آلاف لتر من الوقود، فإن الكميات التي دخلت للقطاع بعد إعلان الهدنة محدودة جدا، ولم يصل للبلدية شيء منذ بداية نوفمبر.
 
أزمة بركة رضوان
 
يعطي رئيس بلدية غزة لمحات سريعة عن الأوضاع في مدينة غزة بشكل عام، معربا عن قلقه من انتشار التلوث والأمراض بعد تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي، تقدر بنحو 50 ألف كوب، للبحر وبركة الشيخ رضوان، وبعض شوارع المدينة، إثر قصف الخط الناقل للصرف.
 
ونتيجة لذلك، ارتفع منسوب المياه في بركة الشيخ رضوان المخصصة لتجميع مياه الأمطار، لما يزيد عن النصف؛ ما ينذر بغرق المناطق المجاورة لها، والتسبب بكوارث صحية وبيئية.
 
ويختتم مهنا بالمطالبة بإيصال كميات كافية من الوقود والمساعدات الغذائية والإغاثية لقطاع غزة؛ لاستئناف إمدادات المياه والكهرباء، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وما سيحمله من منخفضات جوية تفاقم معاناة النازحين في مراكز الإيواء.
 
تحرك بري إسرائيلي جنوبا
 
وقبل ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية برية في شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
 
في نفس الوقت، جدد الجيش الإسرائيلي مطالبته لسكان بعض مدن قطاع غزة بإخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء.
 
وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في حسابه على منصة "إكس" الأحد: "عاجل إلى سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة- حفاظا على سلامتكم، إننا ندعوكم لإخلاء منازلكم فورا عبر محوريْ حيفا وخليل الوزير، والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حييْ الدرج وتفاح وغرب مدينة غزة".
 
والسبت، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حسابها على "إكس"، من أن القصف الإسرائيلي المتواصل، قد يدفع الفلسطينيين إلى محاولة اجتياز الحدود المصرية.
 
ومن ناحيتها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الأحد، بسقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف الطائرات الإسرائيلية مربعا سكنيا في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.
 
وذكر تلفزيون فلسطين أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية كذلك شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، كما قصف بوابة مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمالي القطاع، وأن "7 قتلى على الأقل سقطوا من جراء قصف منزل في شارع النفق بمدينة غزة".
 
ووفق مصادر طبية تابعة لحركة حماس، فإن عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 15523 شخصا وأكثر من 41316 مصابا.
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