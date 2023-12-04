الرئيس العراقي: انتهت الأزمة والعمل جار على البنية التحتية

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في مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، على هامش مؤتمر الأطراف للمناخ، COP28، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن التغيرات المناخية أثرت كثيرا على العراق، مثل ما أثرت على العالم.

وقال الرئيس العراقي في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن بعد استتباب الأمن أصبح لدى الحكومة العراقية برنامج مكثف لتلبية احتياجات السكان.

وشدد رشيد على أهمية إبقاء الأمن في العراق، وتحسين بنيته التحتية.

هنا أبرز ما قاله عبد اللطيف رشيد لسكاي نيوز عربية:

الأزمة في العراق انتهت لكن تحسين الخدمات يحتاج سنوات عدة.

التحدي المائي في العراق سببه مصادره المائية التي تأتي من الخارج، وهناك تنسيق مع إيران وتركيا بشأن ملف المياه.

علاقاتنا جيدة مع دول الجوار والمنطقة.

الوضع مستقر في بغداد أمنيا ولكن الإعلام يحاول تشويه هذه الصورة.

عمليات النزوح في العراق مرتبطة بعوامل كثيرة منها تغيرات المناخ.

عمليات النزوح الآن تنخفض بشكل ملحوظ داخل العراق.

جفاف الأهوار لم يكن بفعل تغيرات المناخ ولكن بسبب العمليات العسكرية.

قمنا بحل جميع مشاكلنا مع دول الجوار ونقوم بدور الوسيط في المنطقة.

العراق خسر ثلث الدولة بسبب الأعمال الإرهابية.

نطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حقوق كاملة، ونستنكر العدوان الإسرائيلي على غزة ونطالب بوقف الحرب خلال أسبوع.

قرار العراق مستقل في قضايا المنطقة ولا نتبع أي دولة أخرى.