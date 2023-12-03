مدير الصحة العالمية: التقارير عن القصف العنيف بغزة "تثير الرعب"

A + A -

حذّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس من أن وضع القطاع الصحي في غزة "لا يمكن تصوره"، وشدد على أن التقارير عن القصف الإسرائيلي العنيف "تثير الرعب".

واوضح غيبريسوس إن "التقارير التي تتحدث عن الأعمال العدائية المستمرة والقصف العنيف في غزة تثير الرعب". وأضاف: "أمس السبت، زار فريقنا مستشفى نصار الطبي في جنوب القطاع، كان مكتظا بـ1000 مريض، أي 3 أضعاف طاقته الاستيعابية".

وتابع: "كان في المستشفى عدد لا يحصى من الناس يبحثون عن مأوى في كل ركن من أركانه.. كان المرضى يتلقون الرعاية على الأرض، ويصرخون من الألم". وشدد على أن "هذه الظروف غير مناسبة على الإطلاق، ولا يمكن تصورها في مجال توفير الرعاية الصحية".

وختم غيبريسوس بالقول: "لا أستطيع إيجاد كلمات قوية بما يكفي للتعبير عن قلقنا إزاء ما نشهده"، مجددا الدعوة إلى "وقف إطلاق النار الآن".