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إعلام إسرائيلي: لن ننتصر.. من الأفضل خفض التوقعات والتركيز على الأسرى

3
DECEMBER
2023
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ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية "واي نت"، في تقرير للصحافي، ناحوم برنيع، أنّ "دخول خان يونس بلا خطة هو للانتقام، لا أكثر"، إذ "لن يكون هناك نصر".

لذلك، بحسب برنيع، فإنّه "من الأفضل خفض التوقعات، والتركيز على عودة الأسرى في غزة".

وأضاف، في السياق، أنّ أحد الدروس المستفادة من الأسابيع الثمانية الأولى من القتال، هو أنّ "السيطرة على مناطق غزة وطرد المقاومين منها ليسا بالأمر السهل".

وأوضح برنيع أنّ "الشجاعية ما زالت تُقاتل بعدما مرّ 58 يوماً من الحرب، فيما هناك جيوب مقاومة في أحياء أخرى أيضاً".

في هذا الإطار، رأى برنيع أنّ هناك مسألتين مشكوك بأمرهما، المسألة الأولى هي "ما إذ كان بإمكان إسرائيل تحقيق الأهداف التي أعلنها المستوى السياسي في بداية الحرب، في غضون أسبوعين، والثانية هي ما إذا كان أمامها وقتٌ أكثر من أسبوعين"، في وقت "تدقّ الساعة بسبب الضغط الأميركي".

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