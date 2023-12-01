لافروف يذكّر إسرائيل: قوانين الحرب لا زالت سارية

A + A -

علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على تصريحات إسرائيل بأنها "لن تتوقف حتى تدمر (حماس)"، بأن على إسرائيل الوضع في الاعتبار أن قوانين الحرب لا زالت سارية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركة الوزير باجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمدينة سكوبيي في مقدونيا الشمالية، حيث تابع: "نسمع تصريحات من القيادة الإسرائيلية بأنهم لن يتوقفوا حتى يدمروا (حماس). ولن أخوض الآن في تفاصيل رد فعل الخبراء على ذلك، ولا كيف علق عليه الضباط العسكريون المحترفون، لكني أعتقد أن أحدا لم يقم بعد بإلغاء قوانين الحرب، وعلى إسرائيل أن تتذكر ذلك".