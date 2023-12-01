عبد اللهيان يكشف مصير "الأسرى الإسرائيليين" عبر الحرب!

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علّق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة.



وكتب أمير عبد اللهيان في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "لا يوجد حلّ سوى استمرار وقف إطلاق النار، وإرسال مساعدات إنسانية ضخمة إلى غزّة والاتفاق على تبادل الأسرى".



كما أوضح، أنّ "الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزّة لن يجري إطلاق سراحهم عبر الحرب، بل إنّ استمرار العدوان سيؤدي إلى قتلهم تحت القصف".

وأشار أمير عبد اللهيان إلى، أنّ "استمرار حرب "تل أبيب" وواشنطن يعني ممارسة إبادة جماعية جديدة في غزّة والضفة الغربية، مضيفاً أنّ الطرفين لا يفكران في العواقب الوخيمة للعودة إلى الحرب".



ولفت إلى، أنّ "وجود السفن الحربية ليس حاسماً، بل إنّ وجود الإرادة الفلسطينية هو الحاسم".



وختم أمير عبد اللهيان منشوره بقوله: "أوقفوا الهجمات على غزّة فوراً، قبل فوات الأوان".



وقبل يومين، صرّح أمير عبد اللهيان، على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية بأنّ "مساعي إيران تؤكد ضرورة استمرار الهدنة في غزة"، مشيراً إلى أنّ "طهران على تواصل دائم مع قطر بوصفها طرفاً وسيطاً بشأن الهدنة في غزة".



وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في وقتٍ سابق، أنّ الكيان الإسرائيلي لم يحقق أي انتصار استراتيجي في عدوانه الأخير على قطاع غزة، مشدداً على أنّ مستقبل غزة يحدده الفلسطينيون وحدهم من دون أي تدخل أو إملاءات خارجية.



وفرضت المقاومة الفلسطينية شروطها بعد 49 يوماً من القتال، في صفقة التبادل واتفاق الهدنة الموقتة الذي مدّد حتى صباح اليوم الجمعة، مقابل وقف إطلاق النار ودخول المساعدات.