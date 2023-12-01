وشنت إسرائيل غارات جوية وقصفا مدفعيا شمالي وجنوبي قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة مع حركة حماس، التي استمرت 7 أيام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، استئناف القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، وقال إن "حماس أطلقت صاروخا باتجاه إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس "لم توافق على إطلاق سراح مزيد من الرهائن في انتهاك لشروط الهدنة"، وإن إسرائيل "ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال".

وذكر مكتب نتنياهو في بيان، أن حماس "لم تطلق سراح جميع الرهائن كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل".

وجاء في البيان: "مع استئناف القتال نؤكد: الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي تحرير رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أبدا تهديدا لسكان إسرائيل".

وسمحت الهدنة التي بدأت في 24 نوفمبر وجرى تمديدها مرتين، بتبادل عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات الأسرى الفلسطينيين، وتسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.