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ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 32

1
DECEMBER
2023
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أعلنت وزارة الصحة في غزة التابعة لحركة حماس، مقتل 32 فلسطينيا في غارات إسرائيلية منذ انتهاء الهدنة صباح الجمعة.
 
وشنت إسرائيل غارات جوية وقصفا مدفعيا شمالي وجنوبي قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة مع حركة حماس، التي استمرت 7 أيام.
 
ومنذ صباح الجمعة، تعلن وزارة الصحة في غزة تحديثا لعدد القتلى، تصاعد حتى وصل إلى 32.
 
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، استئناف القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، وقال إن "حماس أطلقت صاروخا باتجاه إسرائيل".
 
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس "لم توافق على إطلاق سراح مزيد من الرهائن في انتهاك لشروط الهدنة"، وإن إسرائيل "ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال".
 
وذكر مكتب نتنياهو في بيان، أن حماس "لم تطلق سراح جميع الرهائن كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل".
 
وجاء في البيان: "مع استئناف القتال نؤكد: الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي تحرير رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أبدا تهديدا لسكان إسرائيل".
 
وسمحت الهدنة التي بدأت في 24 نوفمبر وجرى تمديدها مرتين، بتبادل عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات الأسرى الفلسطينيين، وتسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
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