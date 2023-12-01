إسرائيل تنشر "خريطة معقدة" وتوجه سكان غزة لاتباعها بدقة

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نشر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، خريطة معقدة يقول إنها توضح طريقة تنقل السكان في غزة خلال المرحلة المقبلة من الحرب.

وأبرز الجيش خريطة لمناطق الإخلاء "البلوكات" في غزة، وهي تقسيم لأرض القطاع إلى مناطق بالأرقام.

وفي الخريطة المنشورة تظهر أرقام مناطق الاخلاء "البلوكات" شمالي وجنوبي القطاع، مع نداء إلى السكان للعثور على البلوك ذي الصلة بمكان سكنهم والتصرف في حال طلب منهم الانتقال منه.

ونشرت الخريطة على صفحة الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، ومن خلال مقطع فيديو للناطق بلسان الجيش أفيخاي أدرعي.

وكتب الجيش الإسرائيلي: "يرجى الانتباه والتدقيق في هذه الخريطة، فكل من يرى رقم البلوك الذي يقطن به أو متواجد بالقرب منه، عليه تعقب ومتابعة تعليمات جيش الدفاع عبر وسائل الإعلام المختلفة والانصياع لها".

وبدت الخريطة معقدة جدا خاصة عند النظر إليها من بعيد، حيث تداخلت الأرقام مع بعضها البعض، وبدت كأنها تحتاج إلى شيفرة لفك طلاسمها.

وشنت إسرائيل غارات جوية وقصفا مدفعيا شمالي وجنوبي قطاع غزة، صباح الجمعة، بعد انتهاء الهدنة مع حركة حماس، التي استمرت 7 أيام.

ومنذ صباح الجمعة، تعلن وزارة الصحة في غزة تحديثا لعدد القتلى، تصاعد حتى وصل إلى 32.