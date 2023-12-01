العدو الإسرائيلي يحذر سكان جنوب غزة: خانيونس منطقة قتال خطيرة!

A + A -

ألقت الطائرات الإسرائيلية الجمعة، منشورات تحذيرية جنوب قطاع غزة، حذرت فيها السكان من أن منطقة خانيونس منطقة قتال خطيرة، ودعتهم إلى التوجه إلى الملاجئ في رفح.

ورغم المنشورات التي دعت السكان إلى الإجلاء والتوجه إلى رفح، أفادت “روسيا اليوم”، بأن رفح تعرضت لسلسلة استهدافات إسرائيلية حتى اللحظة، حيث تم استهداف منزل لعائلة عدوان وسط مدينة رفح، واستهداف منزل لعائلة حسين غرب رفح، كما تم قصف منزل لعائلة أبو العنين خلف مجدي يونس شرق رفح.

ولفتت الوكالة الروسية إلى أن منطقة شرق رفح تتعرض لقصف مدفعي مستمر لا يتوقف، وتم منذ بعض الوقت قصف أرض فارغة مقابل الحي السعودي خلف ملعب الاستقلال.