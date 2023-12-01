فيديو.. حماس تعرض رسالة من محتجز إسرائيلي إلى نتنياهو

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عرضت حركة حماس رسالة مصورة من محتجز إسرائيلي، تقول إنه فقد زوجته وابنته في غارة إسرائيلية على قطاع غزة خلال تواجدهم قيد الاحتجاز.

وقال الأسير يردن بيباس الذي قتلت زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل خلال الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة موجها حديثه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي:" بيبي (بينيامين نتنياهو)، قصفت وقتلت زوجتي وطفليّ الاثنين، الذين كانوا أهم شيء في حياتي.. أرجوك أن تعيد جثثهم لدفنها في "إسرائيل".

وقالت حماس إنها "عرضت تسليم الجثامين الثلاثة ورفضت حكومة الاحتلال استلامهم ولا زالت تناور وتساوم"، بحسب بيانها في بداية المقطع المصور.

ووصف المتحدث العام باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون، اللقطات بأنها شكل"فظيع وقاسي" من أشكال الحرب النفسية التي يشنها الفصيل الفلسطيني.

وأعلنت حماس، مساء الأربعاء، أن أفراد العائلة قتلوا خلال قصف إسرائيلي سبق الهدنة التي بدأت الجمعة الماضية.

وذكرت الحركة أن العشرات من المحتجزين لديها قتلوا بقصف إسرائيلي خلال أيام الحرب، يصل عددهم وفق بعض التقديرات إلى نحو 60.