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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعازيه لعائلة وزير الخارجية الأسبق الراحل هنري كيسنجر، مستذكرا "ذكاءه الشرس" و"تركيزه الاستراتيجي".

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض أمس الخميس: "لن أنسى أبدا المرة الأولى التي التقيت فيها الدكتور كيسنجر. كنت عضوا شابا في مجلس الشيوخ، وكان هو وزيرا للخارجية يقدم إحاطة حول حالة العالم. طوال حياتنا المهنية، كنا نختلف في كثير من الأحيان، وكثيرا ما بشدة. لكن منذ تلك الإحاطة الإعلامية الأولى، كان ذكاؤه الشرس وتركيزه الاستراتيجي العميق واضحين".

وأضاف بايدن أنه حتى "بعد فترة طويلة على تقاعده من الحكومة، استمر كيسنجر في تقديم آرائه وأفكاره في أهم المناقشات السياسية عبر أجيال متعددة"، معربا عن تعازيه لزوجة وعائلة الفقيد.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لزوجة كيسنجر في برقية نشرت على الموقع الرسمي للكرملين، وصف فيها الفقيد بـ"الدبلوماسي المتميز ورجل الدولة الحكيم وبعيد النظر، الذي تمتع لعقود عدة باحترام مستحق في جميع أنحاء العالم".

وأرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ، الخميس، رسالة تعزية للرئيس الأمريكي جو بايدن في وفاة كيسنجر، قال فيها إن كيسنجر كان "استراتيجيا يحظى بشهرة عالمية، وكان صديقا قديما وجيدا للشعب الصيني"، مضيفا أنه "قبل نصف قرن، من خلال رؤية استراتيجية متميزة، قدم إسهامات تاريخية لتطبيع العلاقات الصينية الأمريكية.. مما أسهم كذلك في تغيير العالم".