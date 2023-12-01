إسرائيل تعلن استئناف القتال في غزة بعد انتهاء الهدنة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، استئناف القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة بين الطرفين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "حماس خرقت الهدنة وأطلقت صاروخا باتجاه إسرائيل".

وأفادت مصادر إعلامية أن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة أبو إسكندر شمالي مدينة غزة، من بين سلسلة غارات وضربات مدفعية أخرى.

وانتهت عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة (0500 بتوقيت غرينتش)، الجمعة، الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس، بعدما لم يعلن أي من الجانبين عن اتفاق لتمديدها.

وفي الساعة التي سبقت انتهاء الهدنة، قالت إسرائيل إنها اعترضت صاروخا تم إطلاقه من غزة، وأفادت وسائل إعلام تابعة لحماس بسماع أصوات انفجارات وإطلاق نار في القطاع.

وسمحت الهدنة التي استمرت 7 أيام، التي بدأت في 24 نوفمبر وجرى تمديدها مرتين، بتبادل عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات السجناء الفلسطينيين، وتسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.