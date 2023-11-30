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رهائن إسرائيل.. مصر تستعد لاستلام قائمة الأسماء السابعة

30
NOVEMBER
2023
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قال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن الفريق الأمني المصري المشرف على عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يستعد لاستلام قائمة جديدة للمحتجزين الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم، الخميس، وذلك عقب دخول الهدنة الإنسانية في غزة مرحلتها الثالثة بعد الإعلان عن تمديدها يوما واحدا فقط .
 
وأضاف المراسل: "تستعد السلطات المصرية بمعبر رفح لإدخال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مرورا بمعبر العوجة بين مصر وإسرائيل".
 
وتابع: "الدفعة تتكون من 200 شاحنة محملة بعشرات الأطنان من الأغطية والملابس والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه ومواد الإعاشة المختلفة إضافة إلى 7 شاحنات وقود تحمل كميات من السولار وغاز الطهي".
 
وسجل الجانب المصري من معبر رفح يوم الأربعاء مغادرة 74 شخصا من الفلسطينيين العالقين في مصر إضافة لدخول 10 مصابين ومعهم 9 مرافقين للعلاج بمستشفيات شمال سيناء
 
ويستمر معبر رفح في استقبال أعداد إضافية من العالقين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى القطاع خلال فترة الهدنة.
 
ويواصل مطار العريش استقبال طائرات المساعدات الإنسانية القادمة من عواصم ومنظمات دولية عدة تشارك في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين داخل القطاع.
 
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية.
 
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
 
وأعلنت حركة حماس، الخميس، تمديد الهدنة مع إسرائيل يوما إضافيا، ليصبح بذلك عدد أيام الهدنة المستمرة منذ يوم الجمعة 7 أيام.
 
وقالت الحركة في بيان لها: "تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس".
 
وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الخميس، أنّ العمل بهذه التهدئة سيستمرّ في ظلّ مواصلة الوسطاء جهودهم لتمديدها وفق الإطار المنصوص عليه.
 
وقال الجيش في بيان إنّ "الهدنة العملياتية ستستمر في ظلّ جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح الرهائن وفقاً للشروط المتّفق عليها مسبقاً بين الطرفين".
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