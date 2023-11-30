living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الإفراج عن أسرى فلسطينيين وسط قيود غير مسبوقة على "فرحة" الأهالي في القدس وداخل الخط الأخضر

30
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
أفرجت إسرائيل عن 30 فلسطينيا ضمن الدفعة السادسة من اتفاق التبادل بين حماس وإسرائيل، وسط قيود غير مسبوقة على "فرحة" الأهالي في القدس وداخل الخط الأخضر.
 
وتتضمن الدفعة 30 أسيرا فلسطينيا (أطفال ونساء) من أبناء القدس والضفة والداخل. 
 
يأتي الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق كتائب القسام لعشرة إسرائيليين في وقت سابق تنفيذا لاتفاق الدفعة السادسة من تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.
 
ومن بين الأسرى 15 أسيرا من أبناء الضفة الغربية و7 من القدس و8 من داخل الخط الأخضر.
 
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن 5 فلسطينيين أصيبوا بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي أحدهم بحالة خطرة أمام سجن عوفر في بلدة بيتونيا.
 
وذكرت وكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت الأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع مئات المواطنين الذين ينتظرون أبنائهم في المعتقلات. 
 
وتم استقبال الأسرى في ساحة بلدية رام الله.
 
واعتدى جنود إسرائيليون على عائلة الأسير الطفل نهاد جاد الله بالضرب أمام منزلهم خلال استعدادهم لاستقبال ابنهم. 
 
 ومن بين الأسرى المفرج عنهم هنادي الحلواني من مواطني مدينة القدس. كا تم الإفراج عن الأسيرة سهير البرغوثي "أم عاصف"، التي استقبلها الفلسطينيون بشكل لافت.
 
واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الاسرئيلي، مساء الاربعاء، محيط منزل الأسيرة مريم سلهب في مدينة الخليل وقامت بعمليات تفتيش في المكان وإطلاق قنابل الصوت بكثافة.
 
وسلهب ضمن قائمة المفرج عنهم في الدفعة السادسة من "صفقة التبادل".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   