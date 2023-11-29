ايران تتغيب عن اجتماع للامم المتحدة عن غزة... وهذا هو السبب

A + A -

عبّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، عن أسفه لعدم تمكنه من الحضور إلى نيويورك، للمشاركة، في اجتماع للأمم المتحدة عن الوضع، في غزة، بسبب التأخر، في منحه تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.



وكان من المفترض أن يغادر الوزير الإيرانيّ طهران متوجهًا إلى مقر الأمم المتحدة، حيث يبحث مجلس الأمن الدوليّ الحرب، بين إسرائيل وحركة "حماس".



وقال عبداللهيان، أمام الصِحافيين، إنّ "الأميركيين منحوني ولوفدي تأشيرات الدخول، حوالى الساعة الأولى فجرًا، بتوقيت إيران، ما جعل من المتعذر حضور هذا الاجتماع المرتقب من الساعة 9,30 (14,30 ت غ) حتى 12,00، في نيويورك."



وشدد على تصميم إيران، الداعمة لـ"حماس"، على مواصلة "الجهود لكي تستمر الهدنة".