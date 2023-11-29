وكانت إسرائيل قد تسلمت، الثلاثاء، 10 محتجزين من بينهم قاصر و9 نساء، إضافة إلى شخصين يحملان الجنسية التايلاندية، وذلك في اليوم الخامس من الهدنة المؤقتة مع حركة حماس.

بدوره أوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته الخاصة رافقت المواطنين الإسرائيليين العشرة واثنين من الرعايا الأجانب إلى الأراضي الإسرائيلية.

وبموجب التفاهمات فإن إسرائيل أفرجت عن 30 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر ومركز احتجاز آخر في القدس.

وذكر بيان صادر عن هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن هذه الدفعة من المحررين تضم 15 امرأة و15 طفلا.

واستقبل مئات المواطنين الفلسطينيين، الأسرى المحررين، وسط ترديد الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم، وأخرى داعية إلى الإفراج عن المعتقلين كافة.

وقرر الجانبان تمديد الهدنة للسماح بإطلاق سراح المزيد من الرهائن والأسرى.

إذ قالت إسرائيل إن الهدنة قد تمتد إلى أجل غير مسمى ما دامت حماس مستمرة في إطلاق سراح ما لا يقل عن 10 من الرهائن يوميا.

لكن مع بقاء عدد أقل من النساء والأطفال المحتجزين في غزة، فإن تمديد وقف إطلاق النار لما بعد يوم الأربعاء ربما يتطلب التفاوض لإطلاق سراح بعض الرجال الإسرائيليين على الأقل للمرة الأولى.

ويبلغ إجمالي عدد الرهائن الذين أطلقت حماس سراحهم منذ بدء الهدنة يوم الجمعة الماضي 81 هم 60 من النساء والأطفال الإسرائيليين و21 من المواطنين الأجانب.

بدورها أطلقت إسرائيل بموجب الهدنة حتى الآن سراح 150 أسيرا فلسطينيا.